© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Entrato in campo dopo otto minuti della seconda frazione, giusto il tempo per cambiare il volto della sfida e mettere a segno una tripletta. Kilyan Mbappé ha risposto con i gol all'esclusione iniziale di Thomas Tuchel, queste le dichiarazioni rilasciate ad RMC Sport dopo la sfida contro il Brugge. "Volevo giocare titolare, pensavo di iniziare ma l'allenatore ha scelto e devo accettare. Volevo andare a casa e dimostrare che era difficile fare a meno di me. Il calcio è la mia passione. Non ho giocato ed è stato molto doloroso, voglio giocare ogni partita e segnare gol. L'infortunio è sparito, ringrazio lo staff medico. Non è la vittoria di Kylian, è una vittoria del PSG ".