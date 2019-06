PSG, Nkunku andrà via: il Lipsia si fa avanti, formula ancora da definire

Dopo una stagione insoddisfacente, Christopher Nkunku (21) sa di dover lasciare il PSG per avere maggiore spazio e farsi le ossa. L'idea del club è di farlo partire in prestito quest'estate e - riferisce L'Equipe - il Red Bull Lipsia ha già mostrato interesse. Il valore del giocatore è di circa 15 milioni e c'è da capire se il club tedesco sia intenzionato a provarci per prenderlo a titolo definitivo o temporaneo.