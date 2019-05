PSG, Rabiot diserta la festa per il titolo nonostante l'invito ricevuto

© foto di Insidefoto/Image Sport

Fuori rosa da dicembre, Adrien Rabiot era stato invitato dal Paris Saint-Germain a partecipare ai festeggiamenti per il titolo di Francia avvenuti ieri allo Stadio dopo il 4-0 rifilato al Dijon. Tuttavia secondo quanto riporta L'Equipe il centrocampista francese, che ha deciso di non rinnovare con il PSG diventando a tutti gli effetti un separato in casa, non si è presentato al Parco dei Principi disertando la festa con i compagni.