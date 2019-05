PSG, Rabiot invitato alle celebrazioni per la vittoria della Ligue 1

© foto di Insidefoto/Image Sport

A Parigi fervono i preparativi per la festa della conquista dell'ennesima Ligue 1. Una celebrazione che avrà un ospite speciale e per certi versi inatteso: Adrien Rabiot, infatti, è stato invitato dal club a prendere parte ai festeggiamenti sul prato del Parc des Princes. Un commiato per il centrocampista, che sarà libero dal 1 luglio e che non gioca una gara ufficiale da dicembre per aver rifiutato di estendere il contratto.

Neymar e Marquinhos - Ci saranno anche Neymar e Marquinhos, che sono squalificati e, da regolamento, non potrebbero festeggiare con i compagni. "I calciatori squalificati non possono essere in distinta, partecipare alla partita, prendere posto a bordo campo, entrare in campo prima, durante e dopo la partita, recarsi negli spogliatoi", recita il regolamento. Ma il club ha raggiunto un accordo con la Federazione e la Ligue 1, che permetterà a tutti i componenti della rosa di essere presenti alle celebrazioni.