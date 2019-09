© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sergio Rico, portiere del PSG, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marca, commentando il suo approdo a Parigi dal Siviglia, concretizzato nelle ultime ore di mercato: "Sappiamo che nel mondo del calcio può succedere tutto molto rapidamente. Per me è la possibilità di vivere in un'altra grande città dopo Londra (lo scorso anno ha giocato al Fulham, ndr) e desidero godermi quest'esperienza. Quando è squillato il telefono da Parigi, non ci ho pensato due volte e ho deciso di accettare. Più ci avvicinavamo alla fine del mercato e più ho pensato di rimanere al Siviglia, ma un'occasione del genere non può proprio essere rifiutata. Per me questo sarà un anno in cui potrò acquisire esperienza, imparando da grandi professionisti. Sono arrivati molti nuovi ma sarà facile unire i pezzi del puzzle, vista la qualità che abbiamo. Siamo stati trattati tutti molto bene: onestamente, qui è tutto al top. E poi c'è più di metà spogliatoio che parla spagnolo!", ha concluso scherzando l'estremo difensore.