PSG, Tuchel: "Felice per Cavani, il gol lo aiuterà a ritrovare la fiducia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il PSG liquida la pratica Galatasaray con un netto 5-0 e ribadisce di puntare con convinzione al successo finale: i francesi, infatti, sembrano aver raggiunto un'intesa quasi perfetta con il trio delle meraviglie formato da Mbappé, Icardi e Neymar a regalare spettacolo e giocate d'alta classe. Una serata perfetta quella vissuta dalla squadra francese che fa felice il tecnico, Thomas Tuchel, convinto di avere tra le mani una squadra in grado di giocarsela con chiunque: "Siamo molto contenti della prestazione, oltre che dello spirito e della mentalità mostrata dalla squadra. Stiamo guadagnando fiducia e c'è un buono spirito di squadra; al Galatasaray stasera mancavano giocatori importanti e per loro non è stato facile giocare contro di noi nonostante siano una grande squadra" sono state le sue parole riportate dal sito ufficiale della Uefa. Tuchel, poi, si è soffermato sui singoli, in particolare su Neymar e Cavani: "Edinson non ha avuto ritmo in questo avvio ed è colpa mia e degli infortuni, per lui era importante segnare; è il modo migliore per ritrovare fiducia, sono felice per lui e quando Neymar gli ha ceduto il pallone per battere il rigore è stato un bel gesto. Ney per noi è molto importante, ha lavorato duramente e ha fatto bene anche in fase difensiva" ha concluso.