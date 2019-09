Rafinha, ex centrocampista dell'Inter, si è presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore del Celta Vigo. Di nuovo: "Qui mi sento a casa, sarò felice e così riuscirò anche a dare il meglio di me stesso. Mi serviva un po' di continuità dopo tanto tempo. Vogliamo rendere felici i tifosi, con il talento che c'è in questa squadra possiamo fare grandi cose. Ogni partita, però, sarà una guerra".

Tornando indietro alla sua prima esperienza in Galizia, ecco cos'è cambiato secondo lui: "Molto, è una squadra totalmente diversa e penso anche più forte. Ero un bambino, allora, ora mi sento più maturo".