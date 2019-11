Real Madrid, bandiera Benzema: proposto rinnovo e adeguamento

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Real Madrid vuole fare di Karim Benzema una bandiera. Il club, riporta oggi Marca, è pronto a blindare fino al 2023 il centravanti francese, ritenuto indispensabile sia in fase realizzativa che come assist man, specie da quando è partito Cristiano Ronaldo. Oltre al prolungamento al giocatore verrà riconosciuto un sostanziale aumento dell'ingaggio. Arrivato nel 2009, ha fin qui segnato 233 reti in 480 partite con la camiseta blanca.