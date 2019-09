© foto di Insidefoto/Image Sport

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, dovrà fare a meno anche di Marcelo per la trasferta di Parigi di mercoledì sera, quando i Blancos saranno ospiti del PSG in Champions League. Come comunicato dai canali ufficiali del club, al terzino brasiliano è stata diagnosticata una cervicodorsalgia post-tramuatica, un problema che va a colpire la schiena. Già privo degli infortunati Asensio, Isco, Modric e Valverde, e di Ramos e Nacho squalificati, altra assenza di peso per Zidane.