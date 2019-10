© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sconfitta subita a Maiorca, il difensore del Real Madrid Marcelo ha detto: "Avremmo dovuto vincere. Abbiamo subito un gol all'inizio e ci ha complicato la vita. All'inizio non stavamo bene, ma poi abbiamo provato a pareggiare. Non penso all'ansia. C'è sempre un problema quando perdi. Dobbiamo continuare a lavorare e dobbiamo evitare di subire gol così all'inizio. Ma questa sconfitta non ci deve influenzare, dobbiamo migliorare e tirar fuori le cose buone di questa squadra".