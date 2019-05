© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Toni Kroos non è più un intoccabile in casa Real Madrid. Le voci di mercato, dal possibile arrivo di Paul Pogba a quello di Christian Eriksen, hanno portato il tedesco a una flessione sorprendente. Anche ieri a San Sebastian, in occasione del tracollo contro la Real Sociedad, percentuali basse come passaggi e recuperi. E l'addio non è certo da scartare come ipotesi.