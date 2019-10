© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Trasferta in casa del Galatasaray per il Real Madrid di Zinedine Zidane. I Blancos sono chiamati a battere i turchi per non uscire con clamoroso anticipo dalla Champions League visto l'unico punto conquistato finora nel girone. Sulla gara del Türk Telekom Arena ha preso la parola il capitano Sergio Ramos: "L'unica cosa che abbiamo in mente è vincere. Dopo gli ultimi risultati non abbiamo altra scelta. Zidane in bilico? Lo spogliatoio è alla morte con Zidane. Dobbiamo dare a tutti l'immagine di una squadra unita attorno al proprio tecnico. Noi dobbiamo pensare solo a vincere e non alla permanenza o meno del tecnico. Zidane merita solo rispetto per tutto quello che ha fatto al Madrid. Sono stanco di parlare così tanto degli allenatori. Tutti sanno qual è la situazione".