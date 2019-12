Di seguito le aperture spagnole di oggi 10 dicembre 2019:

As

"L'ora di Jovic"

La partita di Brugge, opportunità per un centravanti da 60 milioni. Il serbo è il numero 21 per minuti giocati in questa stagione col Real Madrid. Ha segnato solo un gol in confronto ai 27 dell'anno scorso all'Eintracht.

Marca

"Mbappé tira la corda"

il giocatore non mostra intenzione di voler rinnovare e il PSG insiste a non voler ascoltare offerte.

Super Deporte

"Immagina"

Questa sera Ajax-Valencia. Gli spagnoli si presentano a questa finale come una squadra in forma dopo i successi contro Villarreal e Levante. Celades lancia il messaggio più ambizioso: 'Questi giocatori hanno dimostrato di essere pronti per fare il salto'".