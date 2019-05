© foto di Insidefoto/Image Sport

In attesa di capire quali saranno i colpi in entrata per la rinascita del Real Madrid (Hazard su tutti) il club spagnolo sta lavorando sulle uscite. L'idea dei Blancos, stando a quanto pubblicato quest'oggi da Marca, è di incassare circa 200 milioni di euro attraverso la cessione di tre giocatori: Isco, Gareth Bale e James Rodriguez. Tutti e tre hanno fatto sapere di voler rimanere a Madrid per partecipare al nuovo corso del Real, ma la loro permanenza è tutt'altro che scontata. Le regole del FFP, infatti, impongono al club di Florentino Perez di rientrare prima di poter investire nuovamente sul mercato. Su Isco e James, infine, il quotidiano madrileno cita la Juventus come club interessato.