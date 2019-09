Real Madrid, Zidane: "Non siamo stati all'altezza. Persi tutti i duelli"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha commentato la pesante sconfitta rimediata in casa del PSG: "Non siamo stati all'altezza. Ci è mancata intensità e in competizioni così importanti non ti puoi permettere questi cali. Abbiamo perso tutti i duelli. Ora pensiamo alla prossima partita. Questa è un brutta sconfitta ma è pur sempre solo una partita":