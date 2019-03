© foto di Imago/Image Sport

Il Real Madrid lancia l'assalto a Reinier Jesus Carvalho. Come riporta il Sun, i blancos presentaranno infatti un'offerta di circa 70 milioni di euro al Flamengo per il trequartista classe 2002. Il talento brasiliano potrebbe così seguire le orme del suo ex compagno di squadra Vinicius Jr.