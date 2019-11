Richards su Balotelli: "Al City 100mila sterline di multe a causa dei ritardi"

Micah Richards, ex compagno di squadra di Mario Balotelli al Manchester City, ha parlato alla BBC del periodo che hanno vissuto insieme nei Citizens rivelando un retroscena legato al comportamento dell'attaccante: "Balotelli era sempre in ritardo. Abbiamo usato i soldi delle multe per fare beneficienza ogni Natale. A dicembre avevamo già messo insieme anche 100mila sterline solo dai suoi ritardi".