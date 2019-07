Rivaldo, storico ex attaccante del Barcellona, ha parlato della situazione dei blaugrana nel corso di un'intervista concessa a Betfair: "Messi al momento giusto darà il benvenuto a Griezmann. È normale che non gli abbia scritto o chiamato, anche se è il capitano: sta sfruttando le sue vacanze, e vuole isolarsi per un momento dal calcio. Quando tornerà dalle ferie, continuerà ad essere la solita persona di sempre: umile, tranquillo. Non avrà problemi con Griezmann".