Rivoluzione Atletico: addii pesanti, quattro colpi a segno e obiettivi fissati

E' nel vivo la rivoluzione di casa Atletico Madrid, il punto lo fa il Mundo Deportivo. A fronte di addii pesanti, da Godin a Juanfran, da Rodri a Lucas Hernandez e Antoine Griezmann, la società ha già ufficializzato Felipe Monteiro e Marcos Llorente. Il 1 luglio saranno ufficiali Hector Herrera e Joao Felix ma il processo è solo all'inizio. In mezzo alla difesa uno tra Nicolas Otamendy (Manchester City) e Daley Blind (Ajax), per il terzino destro è quasi impossibile per costi Nelson Semedo (Barcellona) e allora è forcing per Elseid Hysaj del Napoli. Sulla sinistra il nome caldo è Renan Lodi dell'Atletico Paranaense, Alex Telles del Porto e Gallardo del Monterrey le alternative. Anche se resta vivo il sogno Marcos Alonso del Chelsea.