Romania U21, Radoi: "Vittoria importante, grande atmosfera"

Mirel Radoi, commissario tecnico della Romania Under 21, ha commentato così il largo successo per 4-1 contro la Croazia nella prima gara degli Europei: "Sono contento di aver fatto felice il nostro pubblico, è una vittoria importante e non immaginavo di arrivarci con un risultato del genere. C'è una bella atmosfera. Da domani testa all'Inghilterra, sarrà un impegno ancora più complicato".