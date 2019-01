Schalke04, fatta per Rabbi Matondo del City. Operazione da 6 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuova avventura in arrivo per Rabbi Matondo, esterno offensivo classe 2000 del Manchester City. Secondo quanto riportato dalla BILD il giocatore è ad un passo dal trasferimento allo Schalke04: operazione da 6 milioni di euro e contratto fino al 2020 per il calciatore. Bruciata, dunque, la concorrenza del Bayern Monaco.