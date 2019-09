© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante della Spagna, Paco Alcacer, commenta il successo delle "furie rosse" contro le Far Oer dove è stato fra i protagonisti con una doppietta siglata nei minuti di recupero: "Quando segni hai l'impressione di avert aiutato la squadra. Ma dico sempre e continuerò a farlo: gli attaccanti segnano grazie ai grandi servizi e alla qualità dei compagni di squadra. Il mio fiuto del gol? Non sta a me dirlo, ma cerco sempre di essere sempre nella posizione migliore".