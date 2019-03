Spagna, Morata e le critiche: "Tanti sperano che non segni per criticarmi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alvaro Morata, ex attaccante della Juventus protagonista con una doppietta nell'ultimo successo della Spagna contro Malta (0-2) nelle qualificazioni a Euro2020, ha risposto nel post gara ai suoi detrattori: "Sono sempre osservato, tanti sperano che non segni per poi criticarmi. Prima mi sarei mangiato la testa, ora penso solo ad aiutare la squadra". Appena 12 gol tra Chelsea e - adesso - Atletico Madrid, non sono infatti mancate le critiche piovute sul classe '92, finito nel mirino sia per la scarsa vena realizzativa che per alcune difficoltà anche dal punto di vista del gioco. Nell’ultimo impegno con la Nazionale spagnola, però, Morata si è preso la sua rivincita: decisivo con una doppietta, l’attaccante ha permesso alla Nazionale di Luis Enrique (assente in panchina per motivi familiari) di sbarazzarsi in trasferta di Malta e di rimanere a punteggio pieno nel girone F di qualificazione agli Europei 2020. "Io adesso gioco nella Spagna e nell’Atletico - ha continuato Morata - ma sono molto osservato e ricevo molte critiche da quando ho iniziato a giocare a calcio. Ognuno è libero di scrivere o di dire ciò che vuole. "Voglio ringraziare Luis Enrique, lui mi ha sempre supportato. Contro Malta non era in panchina, quindi avevamo una motivazione in più per vincere. Si merita questo risultato e tutti quanti noi siamo pronti a morire per lui. Inoltre sono contento per questi due gol perché sono i primi con la Nazionale da quando sono nati i miei due figli".