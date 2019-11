Stella Rossa, Milojevic: "Tottenham troppo più forte di noi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una sconfitta per 4-0, quella contro il Tottenham, che allontana la Stella Rossa dal sogno qualificazione: troppo forte la squadra di Pochettino per pensare di riuscire a giocarsela. Ne è convinto anche Vladan Milojevic, tecnico della squadra serba, che a fine gara ammette la superiorità degli avversari: "Loro sono a un livello superiore rispetto al nostro, hanno giocatori fantastici. Stasera abbiamo giocato a un altro gioco e noi da queste partite possiamo imparare molto per il futuro; nonostante la sconfitta sono queste le partite che ci faranno maturare. Adesso pensiamo al nostro obiettivo principale che è quello di essere in Europa in primavera. Non ho nulla da rimproverare ai miei giocatori e l'unica cosa che mi preoccupa sono gli infortuni dei nostri due attaccanti, Pavkov e Boakye" sono state le sue parole a RTS.