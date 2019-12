TMW - Atletico Madrid, spunta l’idea Giroud: la situazione

© foto di Imago/Image Sport

Non solo l’Inter su Olivier Giroud. Anche l’Atletico Madrid pensa all’attaccante in uscita dal Chelsea. I Colchoneros tra i vari nomi valutano l’attaccante, che è un obiettivo di mercato nerazzurro per gennaio. Un’idea che può diventare qualcosa di più nei prossimi giorni. Giroud al centro del mercato, con l’Inter che resta in prima linea. E l’Atletico Madrid, che ci aveva già pensato l’anno scorso, studia la situazione...