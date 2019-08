TMW - Real Madrid-Van de Beek, passi avanti: cifre e dettagli

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ve l’abbiamo raccontato ieri, sono stati fatti importanti in avanti. Donny Van de Beek si avvicina al Real Madrid. Il centrocampista dell’Ajax ha raggiunto l’accordo per i prossimi cinque anni con la società spagnola. Tra lunedì e martedì incontro per provare a chiudere sulla base di circa 70 milioni bonus inclusi. Il Real è a lavoro, Van de Beek si avvicina...