L'ex Tottenham Paul Gascoigne ha parlato a Sky Sports UK dell'arrivo di José Mourinho sulla panchina degli Spurs al posto dell'esonerato Pochettino: "Mourinho è un manager incredibile, fossi un giocatore del Tottenham sarei felice di sapere che sta arrivando. Per me i migliori di sempre sono Ferguson e Robson, ma Mourinho non è lontano da loro due. Sicuramente è un allenatore per cui avrei voluto giocare. Non ci metterà molto a conquistare lo spogliatoio, basta vedere cosa ha vinto e le emozioni che riesce a trasmettere ai giocatori. Per lui non è uno scherzo, vorrà portare la suqadra al livello di City e Liverpool".