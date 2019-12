© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la sconfitta sul campo del Bayern Monaco, il manager del Tottenham José Mourinho ha commentato: "E' stata una buona partita per me, ma non voglio parlare di conclusioni. Ci sono state molte informazioni da questa partita. Faccio un esempio positivo: ho imparato molto su Foyth che con me non aveva giocato neanche un minuto. Ho imparato molto di più in questi 90 minuti che in due, tre settimane di lavoro. Abbiamo giocato contro un'ottima squadra e questo è il miglior test per noi. Preferisco vincere o pareggiare, oppure che Son segni all’ultimo minuto e perdere 3-2 invece che 3-1. Ma sapevamo che era una partita importante per altri motivi. Penso che ci siano state alcune cose positive per molti ragazzi. Non sarà impossibile incontrare il Bayern fino ai quarti di finale, ma il mio desiderio è tornare qui per disputare una partita corretta".