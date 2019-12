© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

José Mourinho, allenatore del Tottenham, in conferenza stampa ha presentato la sfida contro il Wolverhampton: "Sappiamo qual è il nostro posto e sicuramente non è la seconda metà della classifica o il settimo o l'ottavo posto. A fine stagione saremo dove ci compete. Il Wolverhampton è una squadra che ha lo stesso allenatore da tre anni e che ha dunque una sua identità. Sarà difficile per noi, ma anche per loro".