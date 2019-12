© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conferenza stampa pre Champions per il Tottenham di José Mourinho che domani va in Baviera per sfidare il Bayern Monaco. Una gara sulla carta inutile, visto che i tedeschi sono a 15, gli Spurs a 13 e dietro Stella Rossa e Olympiacos a 3 e 1. Non cambierà la classifica ma "è importante perché rappresentiamo il Tottenham -dice lo Special One-. Ci deve sempre dare senso di responsabilità. Purtroppo non avremo il privilegio di arrivare primi, ma è un'opportunità importante per molti per dimostrarmi di cosa sono capaci. Alcuni dei miei ragazzi non hanno giocato in queste cinque gare e quindi voglio dargli delle possibilità".

Sul Tottenham "E' una rosa da Tottenham. Giocatori d'esperienza e giovani, i tifosi adorano vedere i talenti dell'Academy sbocciare in prima squadra. L'età media è bassa e ci sono alcuni al top della carriera. Poi abbiamo dei ragazzi interessanti".

Su un futuro al Bayern "Non mi immagino al Bayern perché sono felice al Tottenham".