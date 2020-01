© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dodici partite e due gol in questa stagione, Nordi Mukiele (22) è uno dei tantissimi calciatori che stanno sfruttando benissimo la vetrina del Lipsia, primo in Bundesliga e pieno zeppo di talenti. Secondo Sky Sports UK, sul terzino francese adesso c'è il Tottenham, alla ricerca di un rinforzo per la corsia destra dopo l'addio di Trippier in estate. L'ex Montpellier sarebbe un'alternativa a Max Aarons del Norwich, primo obiettivo per la fascia.