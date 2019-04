© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Era dal 1984 quando aveva vinto la Coppa UEFA, che il Tottenham non arrivava almeno fra le prime quattro in una competizione europea. Un risultato storico che evidenzia l'impresa degli uomini di Mauricio Pochettino. Gli Spurs, relativamente alla Champions League nel format attuale, hanno raggiunto come obiettivo massimo i quarti di finale nella stagione 2010-11, dopo aver eliminato il Milan agli ottavi ma uscendo per mano del Real Madrid. Nel massimo torneo continentale, però, c'è una semifinale raggiunta quando ancora era Coppa dei Campioni: stagione 1961/62.