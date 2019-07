© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Moussa Sissoko nelle scorse ore è stato abbastanza criticato, specie in Inghilterra, per il brutto pestone che ha rifilato sul petto a Daniel James nella partita di International Champions Cup tra il suo Tottenham e il Manchester United. Parlando ai microfoni di RMC Sport, il centrocampista francese ha così spiegato l'accaduto: "In ogni partita di calcio si combatte contro gli avversari. Cerchi di superarlo e di conquistare la palla, è il calcio. Non è danza, ma un qualcosa di molto diverso".