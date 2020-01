© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A partire dal prossimo 1° luglio, Alexander Nübel sarà un nuovo portiere del Bayern Monaco. Il club bavarese con una nota apparsa sul sito ufficiale ha reso noto l'accordo con l'estremo difensore classe '96 che ha sottoscritto un contratto di cinque anni. Nubel è attualmente allo Schalke 04, ma è in scadenza e in estate si trasferirà in Baviera a titolo gratuito.