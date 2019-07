UFFICIALE: Espanyol, accordo con il Velez per l'acquisto di Matías Vargas

© foto di José M. Diaz

Il Vélez Sarsfield ha confermato che il centrocampista offensivo Matías Vargas è già in viaggio per Barcellona per completare il suo passaggio all'Espanyol. Il club spagnolo infatti ha trovato un accordo con quello argentino per l'acquisto del giocatore di 22 anni che firmerà un contratto fino al 2024. Vargas è costato circa 10.5 milioni di euro e avrà una clausola rescissoria di 50 milioni.