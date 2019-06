UFFICIALE: Espanyol, Sergio Garcia libero dal 1° luglio. Niente rinnovo

© foto di Alterphotos/Image Sport

Sergio Garcia non continuerà la sua avventura all'Espanyol. L'attaccante classe 1983, come comunica il club catalano sul proprio sito ufficiale, non vedrà rinnovato il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Per Garcia, nell'ultima stagione, si contano appena due gol e un assist in 31 presenze.