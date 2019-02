© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Fulham ha comunicato l'esonero, sul proprio sito ufficiale, di Claudio Ranieri. "Dopo l'incontro del pomeriggio, il tecnico si è detto d'accordo sulla decisione di cambiare tecnico. Claudio è stato un gentleman, non ha raggiunto gli obiettivi ma non è l'unico a cui dare colpe". Al suo posto è stato incaricato Scott Parker come allenatore ad interim.