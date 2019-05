UFFICIALE: Giovanni Tedesco è il nuovo allenatore dello Gzira United

Nuova esperienza a Malta per Giovanni Tedesco, tecnico 47enne che riparte dalla panchina dello Gzira United. L'ex centrocampista ha firmato un contratto di tre anni, la squadra ha l'obiettivo di fare meglio del terzo posto ottenuto nell'ultimo campionato.

Malta nel destino. Non si tratta della prima esperienza, infatti. Tedesco era stato sulla panchina del Floriana nel 2014, raccogliendo un quinto posto in campionato. Al Floriana è tornato successuivamente nel 2016, nel 2015 è stato al Birkirkara.

We would like to announce that Mr.Giovanni Tedesco is our new Head Coach. The Italian coach ex @palermocalcioit signed a 3 year contract with our club. We wish him good luck! Welcome Mister. #malta #Calciomercato #calcio pic.twitter.com/17615fVNT5

— Gzira Utd Official (@GziraUnitedFC) 22 maggio 2019