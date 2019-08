UFFICIALE: Lille, Manuel Show Cafumana in prestito al Belenenses

Manuel Cafumana, più conosciuto come "Show", lascia il Lille e passa in prestito al Belenenses. Centrocampista classe 1999, l'angolano ha firmato coi portoghesi per una stagione. Questo l'annuncio:

🔴 Show prêté à Belenenses Lire le communiqué ⤵https://t.co/XSBubn4rT3 — LOSC (@losclive) August 13, 2019