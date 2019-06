UFFICIALE: Manchester United, dall'Ajax arriva il giovane Hoogewerf

© foto di

Il mercato non è ancora partito ufficialmente, ma quello legato ai giovani è sempre attivo e il Manchester United, di par suo, sa come prendere al volo le occasioni giuste. Una delle stelline dell’Ajax, Dillon Hoogewerf, è stato acquistato in via ufficiale dai Red Devils. Si tratta di un classe 2003, attaccante, considerato tra i migliori prospetti d’Europa sebbene abbia soltanto 16 anni. Ad annunciare il passaggio al club di Premier League è l’agenzia che ne gestisce la procura, tramite Instagram.