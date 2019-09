© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per Benjamin Moukandjo è arrivato il momento di un ritorno in Francia, due anni dopo averla lasciata per tentare l'avventura in Cina. L'attaccante 30enne franco-camerunense, svincolato qualche mese fa dal Jiangsu Suning, squadra che fa riferimento ai proprietari anche dell'Inter, si è infatti accasato al Lens, squadra storica da qualche anno in seconda divisione.