UFFICIALE: Nizza, l'attaccante Le Bihan ceduto all'Auxerre

Mickael Le Bihan lascia la rosa del Nizza, anche se solamente a titolo temporaneo. L'attaccante centrale di 29 anni si appresta infatti ad iniziare una nuova avventura in seconda serie, dato che è stato ufficializzato poco fa il suo trasferimento all'Auxerre. Il club di Ligue 2, con cui ha sottoscritto un biennale con opzione per il terzo anno, l'ha subito presentato ai suoi nuovi tifosi in occasione della sfida di Ligue 2 contro l'Ajaccio.

🖊 OFFICIEL 🔵⚪️

L'AJ Auxerre est fière et heureuse de vous annoncer la signature pour les 3 prochaines saisons (2+1) de @Mickaellebihan 💪🏽#FiersdetreAuxerrois 👉 https://t.co/cz1xf2vXZB pic.twitter.com/ymQq9RBv9r — AJ Auxerre (@AJA) August 30, 2019