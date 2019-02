© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nelle ultime ore dell'ultima sessione invernale di calciomercato, il prestito dell'attaccante Iuri Medeiros al Genoa è stato interrotto, e l'esterno portoghese ha fatto ritorno in patria, in forza allo Sporting CP. Solamente però per un rapido transito dato che, come vi avevamo anche anticipato su queste pagine, è stato poi immediatamente girato in prestito al Legia Varsavia, in Polonia, dove ritroverà l'allenatore Sa Pinto. L'affare è stato concluso, ed ufficializzato, nelle scorse ore.