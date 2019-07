© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Yann Bodiger è un nuovo giocatore del Cadice. Il centrocampista centrale francese, dal 2015 al Tolosa, lo scorso anno ha vestito la maglia del Cordoba in prestito. In carriera ha collezionato 93 presenze, di cui 14 in LaLiga 2. Ecco il comunicato ufficiale: