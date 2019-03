Jonathan Walters si ritira. Il nazionale irlandese, classe '83 in forza al Burnley, ha infatti annunciato l'addio al calcio a causa dei persistenti problemi al tendine d'Achille. Un infortunio sul quale lo stesso attaccante ha scherzato così su Twitter: "Non è uno scherzo. Il mio tendine d'Achille è stato letteralmente il mio tallone d'Achille e mi ha messo fuori dai giochi. Adesso sono ufficialmente un calciatore ritirato. È stato epico. Veni, vidi, vici".

Isn’t it ironic...my Achilles heel has literally been my Achilles heel and finished me off!

I am now retired from playing football

It’s been epic

Veni vidi vici pic.twitter.com/ZC3m0LmYn5

— Jonathan Walters (@JonWalters19) 22 marzo 2019