© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un Newcastle al sapore di Inter. Secondo quanto riferito dal Daily Mirror, se il club bianconero dovesse davvero convincere José Mourinho a prendere il posto lasciato libero da Rafa Benitez, porterebbe con sè un altro nome caro ai tifosi nerazzurri.

Si tratta di Marco Materazzi. L'ex difensore, corteggiato in Italia dall'Arezzo, potrebbe infatti entrare a far parte dello staff di Mourinho ai Magpies. Al momento, comunque, tra le alternative al tecnico portoghese sarebbero ancora in piedi le ipotesi Mikel Arteta, Avram Grant e Gennaro Gattuso. Molto dipenderà, ovviamente, dal buon esito del passaggio di proprietà da Mike Ashley allo sceicco Khaled bin Zayed Al Nehayan, molto vicino alla finalizzazione.