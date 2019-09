Valencia, Celades: "Felice per la vittoria, i giocatori la meritavano"

© foto di NewsPix/Image Sport

Il Valencia sbanca Stamford Bridge grazie alla rete di Rodrigo e condanna il Chelsea alla prima sconfitta della Champions League 2019/20 rovinando il debutto di Frank Lampard davanti ai propri tifosi, Una vittoria sofferta quella degli spagnoli, ma proprio per questo ancora più bella come sottolineato da Albert Celades, tecnico del Valencia: "Questa è una vittoria molto combattuta, i giocatori volevano competere e meritavano questa gioia. Penso che abbiano mostrato un molto impegno verso il club e i tifosi; oggi possono essere orgogliosi.Siamo molto felici, sapevamo quanto fosse difficile venire qui e battere una squadra come il Chelsea. Dobbiamo essere calmi, sappiamo di trovarci in una situazione simile a quella precedente a questo gioco, ma dobbiamo solo continuare a lavorare sodo per migliorare la nostra situazione. Lampard? Ho molto rispetto per lui, giocare in Champions è dura e conosco la realtà della situazione" le sue parole sul sito della Uefa.