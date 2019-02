© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la sfida contro il Celtic, la UEFA ha squalificato Kondogbia per due giornate per aver cercato volontariamente il giallo nella sfida di andata in Scozia. Una decisione che il tecnico del Valencia, Marcelino ritiene eccessiva: "Rispettiamo la squalifica ma ci sembra eccessiva. Non c'era nessun ordine da parte nostra e il giocatore ha preso una decisione. Gli avvocati del club valuteranno la situazione. Non siamo d'accordo e non ci sembra giusto".