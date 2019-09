Valverde: "Ansu Fati al Mondiale sarebbe un contrattempo. Torna Messi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato col Girona, Ernesto Valverde ha presentato così il prossimo impegno in campionato col Barcellona: "Lontano dal Camp Nou non stiamo ottenendo buoni risultati, ci sta risultando difficile. A Pamplona non meritavamo la vittoria, dobbiamo iniziare a fare anche in trasferta quello che facciamo in casa".

Ansu Fati si prepara ad andare al Mondiale Under 17 con la Spagna.

"Ancora non l'hanno convocato, vediamo cosa succederà. Sarebbe un contrattempo perché si sta inserendo proprio ora nella nostra squadra".

Come vede il Granada?

"È partito bene in questa stagione, ha entusiasmo e scaltrezza. Se prende l'onda giusta, può diventare pericolosissimo. Dobbiamo stare attenti".

Come sta Messi?

"Lo vedo bene. Spero che possa darci tanto domani".