VIDEO - L'Ajax non si ferma più: ecco il poker rifilato al Vitesse

© foto di Giacomo Iacobellis

Ajax inarrestabile. La squadra di ten Hag, semifinalista in Champions League dopo aver eliminato la Juventus la scorsa settimana, nella serata di ieri ha battuto 4-2 il Vitesse consolidando in questo modo il primo posto in Eredivisie. Il gol di Ziyech nel primo tempo, la doppietta di Tadic dal dischetto e la rete di De Ligt hanno deciso il match.

La classifica - Dopo 32 giornate l'Ajax ha tre punti di vantaggio sul PSV Eindhoven secondo in classifica, un margine conquistato grazie alle sei vittorie conquistate nelle ultime sei gare di Eredivisie.